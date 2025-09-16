Bontenbal: Kamer moet niet te veel fratsen uithalen

DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal vindt dat de Tweede Kamer "niet te veel fratsen moet uithalen", om te voorkomen dat er weer allerlei nieuwe problemen komen die moeten worden opgelost. Dat zegt hij na afloop van de troonrede. Hij roept zijn collega-Kamerleden op om niet te veel wijzigingen door te voeren in de dinsdag gepresenteerde miljoenennota.

Bontenbal ziet "door de begroting heen" dat de grote problemen als stikstof, woningbouw, migratie en het betalen van defensie "niet door dit kabinet worden opgelost". Wat hem betreft, ligt die "monsterklus" bij een volgend kabinet.