ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bontenbal: Kamer moet niet te veel fratsen uithalen

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 15:03
anp160925175 1
DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal vindt dat de Tweede Kamer "niet te veel fratsen moet uithalen", om te voorkomen dat er weer allerlei nieuwe problemen komen die moeten worden opgelost. Dat zegt hij na afloop van de troonrede. Hij roept zijn collega-Kamerleden op om niet te veel wijzigingen door te voeren in de dinsdag gepresenteerde miljoenennota.
Bontenbal ziet "door de begroting heen" dat de grote problemen als stikstof, woningbouw, migratie en het betalen van defensie "niet door dit kabinet worden opgelost". Wat hem betreft, ligt die "monsterklus" bij een volgend kabinet.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-43223077

Eindelijk verlichting bij tinnitus: ‘De piep verdwijnt langzaam naar de achtergrond’

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

ANP-514260987

Pas op met mediteren: er zit een duistere kant aan (en de voordelen zijn nauwelijks bewezen)

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

ANP-508621740

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

Loading