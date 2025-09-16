ECONOMIE
Thyssenkrupp ontvangt bod van Indiase Jindal op Europese staaltak

Economie
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 15:13
ESSEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse industrieconcern Thyssenkrupp heeft een bod ontvangen op zijn Europese staaldivisie van zijn Indiase branchegenoot Jindal Steel, maakte het concern bekend.
Het Duitse conglomeraat onderzoekt al jaren opties voor zijn worstelende staaldivisie, van samenwerkingen tot volledige verkoop. De redenen hiervoor zijn de zwakke vraag, stijgende kosten en de grote investeringen die nodig zijn om de productie te verduurzamen.
"Het bestuur van Thyssenkrupp zal dit bod zorgvuldig onderzoeken, met speciale aandacht voor de economische haalbaarheid, de voortzetting van de groene transitie en de werkgelegenheid op onze staalvestigingen", staat in een verklaring van Thyssenkrupp.
