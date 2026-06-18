Yeşilgöz: nog niet onveiliger door schrappen hulptroepen VS

BRUSSEL (ANP) - Dat de Verenigde Staten minder versterkingen reserveren voor de verdediging van Europa, maakt Europa volgens defensieminister Dilan Yeşilgöz nog niet onveiliger. "Ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen", zei ze na overleg met NAVO-collega's.

De VS hebben een aantal vliegtuigen, marineschepen en andere eenheden geschrapt die tot dusver klaarstonden om Europa te helpen verdedigen als het aangevallen zou worden door bijvoorbeeld Rusland. De afzegging geldt onmiddellijk, terwijl Europese landen niet voor alle weggestreepte Amerikaanse hulptroepen meteen een alternatief in huis hebben.

Yeşilgöz wil niet beamen dat de NAVO-verdediging nu sommige capaciteiten mist, als oorlog zou uitbreken. "Dat is wel iets, dat moet je zoveel mogelijk voorkomen." Ze zegt daarover te overleggen met andere NAVO-landen.

"Gelukkig zijn we niet een weerloos continent. De afschrikking van de NAVO staat heel sterk", verzekerde Yeşilgöz donderdag. "Onze vijanden zijn niet voor niets bang voor ons."