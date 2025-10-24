Yeşilgöz: schokkend dat D66 boerkaverbod niet steunt

DEN HAAG (ANP) - VVD-leider Dilan Yeşilgöz vindt het "schokkend" dat D66 een uitbreiding van het boerkaverbod niet steunt. Dat zei ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Dit past niet in een liberale samenleving, past niet in een seculiere samenleving."

Gezichtsbedekkende kleding zoals de boerka is momenteel verboden in het openbaar vervoer en in onderwijs-, zorg- en overheidsgebouwen. Yeşilgöz diende in september een motie in om dit verbod uit te breiden naar de hele publieke buitenruimte. De motie haalde het, hoewel onder meer D66, GroenLinks-PvdA en SP tegen waren.

De NOS vroeg Yeşilgöz of de partij onder haar leiding verschuift van een liberale naar een conservatieve partij. De VVD-leider antwoordde dat voorbeelden zoals het boerkaverbod volgens haar niet conservatief zijn. "Een boerka is ingericht om vrouwen uit het straatbeeld te wissen. Ik kan bijna niets antiliberalers bedenken dan zoiets."