Labour lijdt 'historische' nederlaag in Wales

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 10:03

CAERPHILLY (ANP) - De Britse regeringspartij Labour heeft een "historische" en "buitengewone" nederlaag geleden bij een tussentijdse verkiezing in Wales, schrijven Britse media. De partij van premier Keir Starmer verloor een zetel in een kiesdistrict dat al meer dan honderd jaar onafgebroken in handen was van Labour. Nu is de zetel overgenomen door Plaid Cymru, een Welshe centrumlinkse nationalistische partij.
Het ging om een zetel in de Senedd, het Welshe parlement, voor het district Caerphilly. Die kwam vrij door het overlijden van de vorige parlementariër. Plaid Cymru behaalde 47 procent van de stemmen. Het radicaal-rechtse Reform UK werd tweede met 36 procent. Labour kreeg slechts 11 procent van de stemmen. De Conservatieven deden het met 2 procent nog slechter.
Volgens de BBC kan deze uitslag een keerpunt zijn voor de dominantie van Labour in Wales. In mei staan weer verkiezingen voor de gehele Senedd gepland en een zware nederlaag lijkt op dit moment "waarschijnlijker dan ooit".
