Novo Nordisk verhoogt bod op obesitas-start-up Metsera

KOPENHAGEN (ANP/RTR) - De biedingsstrijd voor Metsera, een Amerikaanse start-up die experimentele medicijnen ontwikkelt voor gewichtsverlies en obesitasbehandelingen, lijkt te verhevigen. Het Deense farmacieconcern Novo Nordisk, bekend van de diabetes- en afslankmiddelen Ozempic en Wegovy, heeft zijn bod op het bedrijf flink verhoogd.

Novo Nordisk verhoogt zijn bod op Metsera naar 10 miljard dollar, 1,5 miljard dollar meer dan vorige week. Daarmee overtreft het concern de bieding van de Amerikaanse concurrent Pfizer.

De raad van bestuur van Metsera beoordeelt de biedingen. De aandelen van dit bedrijf zijn dit jaar verdrievoudigd, waardoor de beurswaarde ongeveer 5,5 miljard dollar bedraagt. De jaaromzet van de totale markt voor obesitasmedicatie wordt tegen 2030 geschat op 100 miljard dollar, waardoor grote farmaceuten kleinere bedrijven met veelbelovende behandelingen willen inlijven. Novo Nordisk kampt al geruime tijd met groeiende concurrentie, terwijl de beurskoers onder druk staat.