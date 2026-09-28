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Yeşilgöz staat welwillend tegenover extra bijdrage marinemissie

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 9:55
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BRUSSEL (ANP) - Een harde toezegging om als Nederland extra bij te dragen aan de EU-marinemissie Aspides kan defensieminister Dilan Yeşilgöz niet doen. Ze zal "welwillend" kijken naar de oproep van EU-buitenlandchef Kaja Kallas om extra schepen ter beschikking te stellen voor Aspides. Dat zei Yeşilgöz bij aankomst in Brussel, waar de EU-ministers van Defensie bijeenkomen.
Het is een "hele belangrijke oproep" die Kallas maandag deed, vindt Yeşilgöz. "We zullen kijken of we gaandeweg richting de Straat van Hormuz ook bijdrages kunnen leveren. Zoals dat ook in het verleden overwogen is en gedaan is." Nederland heeft echter maar beperkte middelen die gericht kunnen worden ingezet, voegde de minister daaraan toe.
Het marineschip Zr.Ms. Evertsen is zondag vanuit Den Helder naar het Midden-Oosten vertrokken. "In de hoop dat we op enig moment kunnen bijdragen aan de veilige doorgang van de scheepvaart in de Straat van Hormuz. Dat is belangrijk, ook voor onze eigen economie en onze eigen samenleving."
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