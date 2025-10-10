Israël roept Palestijnen op uit de buurt van het leger te blijven

GAZA-STAD (ANP/RTR) - De Israëlische krijgsmacht roept inwoners van Gaza op weg te blijven uit gebieden die onder Israëlische controle staan. "Houdt u aan de overeenkomst en zorg voor uw veiligheid", zei een woordvoerder vrijdag.

Het leger heeft zich vrijdag volgens afspraak teruggetrokken tot de zogenoemde gele lijn en is nog aanwezig in iets meer dan de helft van de Gazastrook. Volgens speciaal gezant van de VS Steve Witkoff is dit om 11.00 uur Nederlandse tijd gebeurd. Op dat moment zijn de 72 uur ingegaan die Hamas heeft om de resterende gijzelaars vrij te laten.

Sinds het ingaan van het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas is er een grote volksverhuizing op gang gekomen. Duizenden Palestijnen trekken richting het noorden van Gaza, waar zij eerder juist weg moesten van de Israëlische krijgsmacht.