ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Yeşilgöz: veiligheid militairen in regio heeft hoogste prioriteit

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 11:31
anp280226096 1
DEN HAAG (ANP) - De veiligheid van Nederlandse militairen in het Midden-Oosten heeft de "hoogste prioriteit", laat minister Dilan Yeşilgöz van Defensie weten. Het aantal Nederlandse militairen in de regio is beperkt. Ze zijn onder meer voor missies in Irak, Israël en de Golfstaten.
Defensie volgt de situatie volgens de bewindsvrouw nauwlettend nadat Israël en de Verenigde Staten waren begonnen met de aanval op Iran. Zij roept net als andere leden van het kabinet op tot terughoudendheid en het voorkomen van verdere escalatie. "Stabiliteit in de regio is essentieel."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-512968528

De grootste misverstanden over sterven: "De dood is vaak veel rustiger dan we denken"

167977607_m

7 kenmerken van mentaal sterke mensen

anp270226095 1

Hypotheekrente daalt zeven weken op rij

ANP-88446532

De zeven van Markuszower: hoe een geheime opstand de PVV deed scheuren

260226VER_2031900915_clinton1

Bill en Hilary spraken elkaar tegen over Epstein.

Most-Visited-Websites-of-2026_WEB

Ranglijst: De 20 meest bezochte websites ter wereld in 2026

Loading