Yeşilgöz: veiligheid militairen in regio heeft hoogste prioriteit

DEN HAAG (ANP) - De veiligheid van Nederlandse militairen in het Midden-Oosten heeft de "hoogste prioriteit", laat minister Dilan Yeşilgöz van Defensie weten. Het aantal Nederlandse militairen in de regio is beperkt. Ze zijn onder meer voor missies in Irak, Israël en de Golfstaten.

Defensie volgt de situatie volgens de bewindsvrouw nauwlettend nadat Israël en de Verenigde Staten waren begonnen met de aanval op Iran. Zij roept net als andere leden van het kabinet op tot terughoudendheid en het voorkomen van verdere escalatie. "Stabiliteit in de regio is essentieel."