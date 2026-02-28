ECONOMIE
Voor partijen in de Kamer komt aanval op Iran niet als verrassing

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 11:30
DEN HAAG (ANP) - Voor partijen in de Tweede Kamer komt de aanval op Iran niet als een verrassing, blijkt uit de eerste reacties. Wel vragen verschillende politici zich af of de oorlog het einde zal betekenen voor het onderdrukkende regime.
"Met een luchtoorlog een regime omverwerpen lukt zelden, zeker als er geen samenwerking met een georganiseerde oppositie is", aldus Hanneke van der Werf van D66. "Zonder overtuigend langetermijnplan is een militaire interventie een sprong in het duister."
De operatie komt niet onverwachts, laat VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans op X weten. "De veiligheid van onschuldige burgers, Nederlanders daar en in de regio, en het voorkomen van verdere escalatie in de regio zijn nu belangrijker dan ooit."
Volgens Michiel Hoogeveen van JA21 verdient het Iraanse volk een nieuwe regering. "Wat telt, is of deze interventie daadwerkelijk leidt tot meer veiligheid voor de regio en vrijheid voor het Iraanse volk."
