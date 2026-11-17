DEN HAAG (ANP) - Dilan Yeşilgöz, vicepremier voor de VVD, heeft "vertrouwen en hoop" in het proces dat de coalitie gaat volgen, onder leiding van Sybrand Buma. De oud-CDA'er en huidig vicepresident van de Raad van State gaat gesprekken begeleiden om afspraken te maken met de oppositie.

Vrijdag stelde de VVD-partijleider dat het minderheidskabinet mislukt was. Ze wilde een "inhoudelijke en politieke correctie" tussen de coalitiepartijen. Die correctie is er niet, erkent Yeşilgöz. "Maar dit is wel echt een fundamentele stap die we met elkaar zetten," zegt ze, doelend op de gesprekken. "Daar zit voor ons de stap naar herstel van die balans voor ons, ons drieën."

De coalitietop heeft drie dagen bij elkaar gezeten. Dat heeft volgens Yeşilgöz tot nieuwe inzichten geleid.