Wielrenner Roglic valt bij verkenning parcours tijdrit van Giro

LUCCA (ANP) - Wielrenner Primoz Roglic is gevallen toen hij het parcours van een individuele tijdrit van de Giro d'Italia verkende. Op beelden is te zien dat de Sloveen weer snel opstaat en op zijn fiets gaat zitten.

De deelnemers aan de Ronde van Italië hebben dinsdag een individuele tijdrit over ruim 28 kilometer van Lucca naar Pisa op het programma staan. Het parcours is glad door aanhoudende regenval.

Roglic verloor zondag in de negende etappe tijd na een val en een lekke band. De Sloveense favoriet voor de eindzege heeft een achterstand van ruim twee minuten op de Mexicaanse klassementsleider Isaac Del Toro. Roglic wil in de tweede tijdrit van deze Giro tijd goedmaken. Hij eindigde als tweede in de eerste tijdrit.