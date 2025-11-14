Yeşilgöz wil samen met D66 en CDA praten na uitspraken Wijers

DEN HAAG (ANP) - Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) gaan met VVD-leider Dilan Yeşilgöz in gesprek nadat zij daarom vroeg. Volgens Bontenbal wordt het waarschijnlijk geen inhoudelijk gesprek, maar wordt gesproken over informateur Hans Wijers en wat hij zou hebben gezegd over Yeşilgöz en de VVD.

Donderdag werd bekend dat D66-informateur Hans Wijers op verkiezingsavond Yeşilgöz een leugenaar zou hebben genoemd en het jammer vond dat de VVD niet "meer was afgestraft". Hij bood daar donderdagavond zijn excuses voor aan. D66 en CDA vinden dat hij kan doorgaan als informateur. Vrijdag praat Wijers samen met Sybrand Buma (CDA) met de leiders van die twee partijen.

Jetten zei bij aankomst bij het eerste gesprek in de informatieronde dat hij donderdag direct contact heeft gehad met Yeşilgöz en dat het goed was dat Wijers zijn excuses heeft aangeboden. Volgens Jetten en Bontenbal kan Wijers gewoon doorgaan als informateur. Zij willen dat het nu vooral over de inhoud gaat.