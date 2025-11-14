VN: el-Fasher is smet op blazoen van internationale gemeenschap

GENÈVE (ANP/AFP) - VN-mensenrechtenchef Volker Türk heeft het uitblijven van internationaal ingrijpen in el-Fasher een "smet" op het blazoen van de internationale gemeenschap genoemd. De paramilitaire RSF-beweging nam de Soedanese stad eind oktober in. Daarbij zouden massamoorden zijn gepleegd. Vermoedelijk zitten nog tienduizenden inwoners vast in el-Fasher.

Türk wees er vrijdag op dat "het bloed op de grond in el-Fasher is gefotografeerd vanuit de ruimte". Hij voegde eraan toe dat "de smet op het blazoen van de internationale gemeenschap weliswaar minder zichtbaar is, maar daardoor niet minder schadelijk". De "gruwelijkheden" in el-Fasher waren volgens Türk "te voorzien en te voorkomen", maar werden dat niet. In zijn verklaring stelt Türk bovendien het afgelopen jaar zeker twintig keer te hebben gewaarschuwd voor wat er aan de hand was in de West-Soedanese stad.

Zijn kantoor adviseert landen concrete stappen te nemen. Zo roept Türk op om druk uit te oefenen, zodat de overgebleven burgers in el-Fasher in veiligheid worden gebracht. Ook moeten landen zich inzetten voor de ongehinderde levering van noodhulp en bereid zijn om die humanitaire hulp te financieren.

Volgens de VN-mensenrechtenchef verzamelt zijn kantoor bewijzen van geweldpleging voor juridische stappen. "Het Internationaal Strafhof heeft gezegd de situatie nauwlettend te volgen", aldus Türk. "Iedereen die betrokken is bij dit conflict moet beseffen: we zien wat jullie doen en het recht zal zegevieren."