Yeşilgöz ziet 'allerlei variaties' voor centrumrechtse coalitie

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 14:21
anp301025202 1
DEN HAAG (ANP) - Wat Dilan Yeşilgöz betreft zijn er "mooie oplossingen en allerlei variaties" mogelijk voor de door de VVD gewenste 'centrumrechtse coalitie'. De liberalen willen graag regeren met D66, CDA en JA21. Volgens de huidige prognoses komt die combinatie neer op 75 zetels, niet genoeg voor een meerderheid. Welke partij daar dan eventueel bij zou moeten, zegt de VVD-leider niet.
De partij heeft de hele campagne herhaald dat een samenwerking met GroenLinks-PvdA niet waarschijnlijk is. Later sloten Yeşilgöz en andere VVD-kopstukken de partij zelfs definitief uit. Daar blijft Yeşilgöz ook op donderdag bij. "Onze inzet is niets veranderd, ik ben daar de hele campagne glashelder over geweest."
D66 zal naar alle waarschijnlijkheid het voortouw nemen in het proces naar een nieuwe coalitie. Politiek leider Rob Jetten riep op uitslagenavond "leiders in het midden" op om verantwoordelijkheid te nemen. Die partij ziet het wel zitten om met GL-PvdA samen te werken.
