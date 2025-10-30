ECONOMIE
Plasman vindt X-bericht van rechter in zaak-Borsato 'dom'

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 14:22
UTRECHT (ANP) - Het is "gewoon dom" van een van de rechters in de zaak tegen Marco Borsato dat ze een bericht heeft geschreven op X. Dit zegt Peter Plasman, die in de zaak de vrouw bijstaat die aangifte van ontucht tegen de zanger heeft gedaan.
"Het zal volledig te goeder trouw en spontaan zijn geweest, maar je moet altijd bedenken wat dit mogelijk voor consequenties zal hebben", zegt Plasman in de wandelgangen van de rechtbank in Utrecht, waar de zedenzaak dient. "Dat zien we nu ook weer. Het is een simpele mededeling. Maar over een zaak waarin je zelf als rechter zit, is het dom om daar publiekelijk mededelingen over te doen. Van welke aard dan ook, hoe onschuldig dan ook."
De rechter reageerde met een juridische opmerking op een tweet van Telegraaf-journalist Saskia Belleman. "Het is denk ik spontaan gebeurd. Ik heb die neiging zelf ook weleens om als jurist te reageren op iets wat ik lees op sociale media", aldus Plasman. Hij zegt dat de advocaten van Borsato de rechtbank hier niet om zullen wraken.
