Zaak om nieuwe strafmaat Menendez-broers mag doorgaan

LOS ANGELES (ANP/BLOOMBERG) - De rechtszaak waarin wordt bepaald of broers Erik en Lyle Menendez te zwaar bestraft zijn, mag doorgaan. Een rechter in Los Angeles wees vrijdag het verzoek van de openbaar aanklager af, die had gevraagd een petitie van zijn voorganger daarover in te trekken.

De broers werden in 1996 veroordeeld tot levenslang voor de gewelddadige moord op hun ouders in 1989. Erik en Lyle, 21 en 18 jaar oud ten tijde van de moorden, verklaarden dat jarenlang misbruik door hun ouders hen tot de daad dreef. Ze zouden zo bang zijn geweest dat hun vader hen zou vermoorden, dat ze zelf handelden. De zaak kreeg vorig jaar veel aandacht door de Netflix-serie Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.

Eind oktober kondigde de toenmalige openbaar aanklager in Los Angeles George Gascón aan de strafmaat van de broers te willen herzien vanwege nieuw, mogelijk ontlastend, bewijsmateriaal. Bij de verkiezingen in november verloor Gascón echter van Nathan Hochman, die tijdens zijn campagne onder meer pleitte voor hogere straffen voor criminelen.

Hochman vroeg de rechtbank de petitie van Gascón voor een strafherzieningsprocedure in te trekken. De rechter liet hem vrijdag volgens de lokale zender KTLA weten dat eventuele bezwaren tegen strafvermindering voor de broers tijdens de behandeling van die zaak aan bod kunnen komen.