Zandvoort drie dagen in teken van Formule 1 tijdens Dutch GP

ZANDVOORT (ANP) - In Zandvoort begint vrijdag het Formule 1-weekend. De organisatie verwacht dit weekend honderdduizenden bezoekers van de Dutch Grand Prix. Vrijdag rijden de Formule 1-coureurs twee vrije trainingen op het circuit in de kustplaats.

De toegangswegen naar Zandvoort zijn sinds donderdag afgesloten voor motoren en auto's. Bezoekers krijgen het verzoek lopend, op de fiets of met het openbaar vervoer te komen. De komende dagen laat de NS iedere vijf minuten een trein van en naar Zandvoort rijden. De NS kan zo 10.000 racefans per uur vervoeren. Ook rijden sommige bussen die normaal stoppen in Haarlem dit weekend door naar het circuit.

Racefans kunnen vrijdag vanaf 08.00 uur het circuit op. De eerste vrije training van de F1-rijders is van 12.30 uur tot 13.30 uur. De tweede training is van 16.00 uur tot 17.00 uur. Ook is er een optreden van Snollebollekes. Zaterdag kwalificeren de rijders zich en zondag begint de race om 15.00 uur. Max Verstappen staat op nummer 1 in het klassement voor het wereldkampioenschap.

