ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zandvoort versierd voor de Dutch Grand Prix

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 10:24
anp290825106 1
ZANDVOORT (ANP) - Treinen tussen Amsterdam en Zandvoort hebben al duizenden Formule 1-fans naar de kustplaats vervoerd. Het is druk op het station en richting het circuit is sinds 09.30 uur een grote stroom mensen te zien.
Velen dragen kleding van Red Bull Racing of Ferrari, of zijn in het oranje. Bij de merchandisestand op het stationsplein in Zandvoort wordt vrijdagochtend volop gekocht. Vooral de shirts, vissershoedjes en petjes zijn populair, zegt een medewerker tegen een ANP-verslaggever.
In het dorp zijn huizen versierd: er hangen finish- en oranjevlaggetjes over de weg richting het circuit en er klinkt op verschillende plekken muziek. Buurtbewoners hopen te profiteren van de grote stroom mensen door vanuit hun tuin koffie en koeken te verkopen. Sommige mensen hebben in hun tuin ook een ton neergezet waar mensen statiegeldblikjes en -flesjes in kunnen doen.
Sfeer in treinen goed
Buiten het circuit staan een paar honderd fans achter de hekken langs een toegangsweg. Ze hopen een glimp op te vangen van de coureurs. Ook voor het hotel NH Zandvoort staan enkele fans.
De NS telde rond 08.30 uur al een paar duizend raceliefhebbers die per trein naar Zandvoort waren gereisd. Een woordvoerster noemt de sfeer in de treinen en op de stations goed.
Vorig artikel

Trainer Mourinho per direct weg bij Fenerbahçe

Volgend artikel

Hittegolf versnelt veroudering net zo hard als roken of drinken

POPULAIR NIEUWS

ANP-530481338 (1)

Bizar maar waar: als je heel vaak deze geur ruikt, is dat goed voor je hersenen

ANP-534224877

Frankrijk is in grote moeilijkheden, alweer. En wat dat voor ons betekent

ANP-523169120

Kun je straks eenvoudig zonder bril? Nieuwe behandeling in de maak zonder laseroperatie

ANP-429176990

Horror: Britse uitvaartondernemer zette dode baby's voor de tv in haar huis

ANP-333393230

A-dam Underwear uitgegleden over bananenschil: hip onderbroekenmerk failliet

ANP-534354431

JD Vance zegt klaar te staan Trump te vervangen