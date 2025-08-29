Zandvoort versierd voor de Dutch Grand Prix

ZANDVOORT (ANP) - Treinen tussen Amsterdam en Zandvoort hebben al duizenden Formule 1-fans naar de kustplaats vervoerd. Het is druk op het station en richting het circuit is sinds 09.30 uur een grote stroom mensen te zien.

Velen dragen kleding van Red Bull Racing of Ferrari, of zijn in het oranje. Bij de merchandisestand op het stationsplein in Zandvoort wordt vrijdagochtend volop gekocht. Vooral de shirts, vissershoedjes en petjes zijn populair, zegt een medewerker tegen een ANP-verslaggever.

In het dorp zijn huizen versierd: er hangen finish- en oranjevlaggetjes over de weg richting het circuit en er klinkt op verschillende plekken muziek. Buurtbewoners hopen te profiteren van de grote stroom mensen door vanuit hun tuin koffie en koeken te verkopen. Sommige mensen hebben in hun tuin ook een ton neergezet waar mensen statiegeldblikjes en -flesjes in kunnen doen.

Sfeer in treinen goed

Buiten het circuit staan een paar honderd fans achter de hekken langs een toegangsweg. Ze hopen een glimp op te vangen van de coureurs. Ook voor het hotel NH Zandvoort staan enkele fans.

De NS telde rond 08.30 uur al een paar duizend raceliefhebbers die per trein naar Zandvoort waren gereisd. Een woordvoerster noemt de sfeer in de treinen en op de stations goed.