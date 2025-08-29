ECONOMIE
Trainer Mourinho per direct weg bij Fenerbahçe

Sport
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 10:22
ISTANBUL (ANP) - José Mourinho is niet langer trainer van Fenerbahçe. De Turkse club meldt op X per direct afscheid te nemen van de 62-jarige Portugees. Het besluit volgt twee dagen na de uitschakeling van Fenerbahçe in de play-offs van de Champions League tegen Benfica.
Mourinho was pas een jaar werkzaam bij Fenerbahçe, dat vorig seizoen in de Turkse competitie als tweede eindigde achter Galatasaray. Fenerbahçe wacht sinds 2014 op de landstitel. Eerder deze maand won de topclub in de derde voorronde van de Champions League van Feyenoord.
In januari vorig jaar werd Mourinho ontslagen bij AS Roma. Zijn grootste successen als trainer behaalde hij met FC Porto en Internazionale. Met die clubs won hij in respectievelijk 2004 en 2010 de Champions League. Mourinho was ook trainer van Chelsea, Real Madrid, Manchester United en Tottenham Hotspur.
