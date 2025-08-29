Hittegolf versnelt veroudering net zo hard als roken of drinken

Nu onze planeet steeds warmer wordt, moet ook ons lichaam leren omgaan met de stress van hogere temperaturen. Een nieuwe studie laat zien dat langdurige blootstelling aan hittegolven het lichaam net zo kan verouderen als regelmatig roken of drinken.

Onderzoekers van de University of Hong Kong analyseerden medische gegevens van 24.922 Taiwanezen, verzameld tussen 2008 en 2022. Ze koppelden die gegevens aan het aantal hittegolven dat mensen naar schatting hadden meegemaakt op basis van hun woonadres.

De resultaten waren opvallend: mensen die vaker met hittegolven te maken hadden, scoorden hoger op biologische verouderingsmarkers. Biologische veroudering verschilt van gewone, chronologische leeftijd: het gaat niet om de geboortedatum, maar om de conditie van cellen, organen en weefsels.

Deelnemers werden in vier groepen verdeeld, afhankelijk van hun blootstelling aan hittegolven. Elke stap omhoog in die indeling stond gelijk aan 0,023 tot 0,031 jaar extra aan biologische leeftijd. Daarmee plaatsen de onderzoekers hittegolven in dezelfde risicocategorie als roken, drinken, voeding en beweging.

“Eerdere studies hebben gewezen op de schadelijke effecten van hittegolven op leeftijd gerelateerde aandoeningen, vooral bij ouderen. Dat suggereert dat veroudering een belangrijke, beïnvloedbare factor kan zijn in de reactie op hittegolven”, schrijven de onderzoekers.

Grote gevolgen

Hoewel het onderzoek geen direct oorzakelijk verband aantoont, is de kracht van de studie dat hij over een lange periode en onder een grote groep mensen is uitgevoerd. Het versterkt het bewijs dat extreme hitte schadelijk is voor het lichaam, en dat biologische veroudering door meerdere factoren wordt beïnvloed, van obesitas en dieet tot sociaaleconomische omstandigheden.

De gevolgen zijn groot, zeker met het oog op de toekomst. Wereldwijd stijgen de gemiddelde temperaturen en studies tonen aan dat ouderen, plattelandsbewoners en handarbeiders het meest worden blootgesteld aan hitte. Juist kwetsbare groepen lopen daardoor extra risico.

Daarnaast speelt de vergrijzing mee. Tegen 2050 zal naar verwachting 16 procent van de wereldbevolking 65 jaar of ouder zijn. Dat betekent dat steeds meer mensen langer leven, maar ook kwetsbaarder worden voor klimaatgerelateerde gezondheidsproblemen.