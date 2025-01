Zanger Sam Moore (89) van soulduo Sam & Dave overleden

MIAMI (ANP) - Zanger Sam Moore is op 89-jarige leeftijd overleden, meldt zijn management. Moore vormde samen met Dave Prater het soulduo Sam & Dave en overleed aan complicaties na een operatie.

De Rock & Roll Hall of Fame beschrijft het duo als "het succesvolste soulduo" en wijdde hen in 1992 in vanwege hun muziek. In de jaren zestig behaalden ze hits met nummers als Hold On, I'm Comin, Soul Man en I Thank You.

Sam & Dave wonnen een Grammy voor het nummer Soul Man en ontvingen in 2019 van de Recording Academy een prijs voor hun gehele oeuvre.