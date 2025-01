Woning Soest zwaar beschadigd door explosie gasfles

SOEST (ANP) - Aan de Wiardi Beckmanstraat in Soest heeft vrijdagavond rond 22.00 uur brand gewoed in een appartementencomplex. De brand was direct uitslaand en ontstond volgens de veiligheidsregio door een explosie die werd veroorzaakt door het gebruik van een gasfles.

"Wat er misging, wordt onderzocht", meldt de veiligheidsregio. Volgens de Soester Courant heeft de brandweer nog twee andere gasflessen die niet waren ontploft op tijd uit de woning kunnen halen.

Niemand raakte gewond. De bewoners van de getroffen woning worden opgevangen omdat hun woning zwaar beschadigd is. Enkele omliggende woningen zijn ook ontruimd. Zaterdagochtend bleek dat de bewoners van drie huizen nog niet kunnen terugkeren vanwege waterschade.