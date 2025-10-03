ECONOMIE
Zaterdag code geel in westen wegens verwachte zware windstoten

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 16:54
anp031025180 1
DE BILT (ANP) - Zaterdag is code geel van kracht in het westelijke deel van Nederland wegens de kans op zware windstoten, meldt het KNMI. De waarschuwing geldt in de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, het IJsselmeergebied, de Waddenzee en de Waddeneilanden.
Het tijdstip waarop de waarschuwing ingaat, varieert per gebied en ook de duur ervan verschilt per provincie. In Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland is de code van kracht van 06.00 tot 08.00 uur en daarna vanaf 10.00 uur tot 21.00 uur. In Friesland geldt de waarschuwing vanaf 10.00 uur tot 21.00 uur.
In het IJsselmeergebied, de Waddenzee en de Waddeneilanden gaat code geel al eerder in, namelijk vanaf vrijdagavond 22.00 uur. Zaterdagochtend vroeg is het in dat gebied even wat rustiger, maar de waarschuwing geldt later die dag vanaf 10.00 uur tot zondag 13.00 uur.
Zaterdag worden windstoten verwacht van 80 tot 90 kilometer per uur, aan zee zelfs 90 tot 100 kilometer per uur.
