Niemand meer vast na protest op spoor Den Haag

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 17:20
DEN HAAG (ANP) - Na het pro-Palestijnse protest in Den Haag van donderdagavond waarbij het spoor werd bezet, zit niemand meer vast. Eerder op vrijdag waren alle demonstranten op één na al door de politie heengezonden. Ook de laatste is nu vrijgelaten en zal volgens een politiewoordvoerder een dagvaarding krijgen.
De meesten hebben een geldboete gekregen van 290 euro voor het overtreden van de Wet personenvervoer. Degene die langer vastzat, wilde "niet meewerken in het aanhoudingsproces", meldde de politie eerder.
Door het protest bij Den Haag Centraal lag het treinverkeer zo'n 3,5 uur stil. De NS en ProRail meldden eerder al dat ze aangifte doen tegen de demonstranten.
