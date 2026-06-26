Zaterdag ook code rood in vier provincies om hitte

In de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel is zaterdag ook code rood van kracht wegens de hitte, meldt het KNMI. In de rest van het land is het dan code oranje, behalve op de Waddeneilanden. Daar geldt code geel.

De temperatuur in de vier provincies kan zaterdag plaatselijk oplopen tot 38 graden, aldus het KNMI. Vrijdag is code rood van kracht in acht provincies.

Het besluit om ook zaterdag code rood af te geven is genomen door het zogenoemde weerimpactteam. Hierin zitten naast de weerdienst ook vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Nationaal CrisisCentrum, Verkeerscentrum Nederland, politie, brandweer en ProRail. Zij hebben onder meer zicht op de gevolgen van het weer op de weg, het spoor en op het water en weten welke landelijke evenementen er staan gepland.

Code rood wordt gegeven bij extreem weer dat een grote impact heeft op de samenleving.