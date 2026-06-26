Zie je ineens een sleuteltje op je Android-scherm? Dit is wat het écht betekent

Je pakt je telefoon erbij en ineens staat er een klein sleuteltje boven in beeld. Geen melding, geen uitleg, alleen dat icoontje. Genoeg om je even af te vragen: is mijn telefoon gehackt?

Gelukkig is het antwoord meestal een stuk minder spannend. In de meeste gevallen laat het symbool juist zien dat je verbinding extra goed is beveiligd.

Het icoontje geeft aan dat er een VPN actief is. Zo'n Virtual Private Network versleutelt je internetverbinding, waardoor anderen minder makkelijk kunnen meekijken met wat je online doet. Vooral als je gebruikmaakt van openbare wifi-netwerken is dat een extra beveiligingslaag.

Heb je zelf een VPN-app geïnstalleerd? Dan is de verklaring snel gevonden. Maar ook zonder dat je er bewust iets voor doet, kan het symbool verschijnen. Werktelefoons maken bijvoorbeeld vaak automatisch verbinding met een beveiligd bedrijfsnetwerk. Daarnaast gebruiken sommige apps, zoals advertentieblokkers of beveiligingssoftware, een lokale VPN om internetverkeer te filteren.

Wanneer moet je wél opletten?

Toch is het verstandig om alert te blijven. Verschijnt het sleuteltje terwijl je geen VPN gebruikt en je ook geen idee hebt welke app daarvoor verantwoordelijk is? Dan is het slim om uit te zoeken waar de verbinding vandaan komt.

In uitzonderlijke gevallen kan schadelijke software misbruik maken van VPN-technologie om gegevens ongemerkt via een versleutelde verbinding te versturen. Dat gebeurt niet vaak, maar het is een goede reden om onbekende apps kritisch te bekijken.

Zo controleer je het

Open de instellingen van je Android-telefoon en ga naar Netwerk en internet of Verbindingen. Daar vind je het onderdeel VPN. Je ziet vervolgens welke apps toestemming hebben om een VPN-verbinding te gebruiken.

Kom je een applicatie tegen die je niet herkent of die je nooit bewust hebt geïnstalleerd? Verbreek dan de verbinding en verwijder de app als je deze niet vertrouwt. Controleer voor de zekerheid ook of je toestel volledig is bijgewerkt en scan het met betrouwbare beveiligingssoftware.

Gebruik je een iPhone? Dan zie je geen sleuteltje, maar verschijnt er simpelweg een VPN-indicator wanneer zo'n beveiligde verbinding actief is.