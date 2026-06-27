ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eerdmans stelt kabinet voor keuze tussen PRO en JA21

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 27 juni 2026 om 12:01
bijgewerkt om zaterdag, 27 juni 2026 om 12:04
anp270626115 1
JA21-leider Joost Eerdmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. "Met beide blijven samenwerken gaat niet", zei Eerdmans op het congres van zijn partij in Ede.
"Het kabinet kiest nu voor geitenpaadjes op het ritme van de Snollebollekes, van links naar rechts", zei Eerdmans. "Maar ze zullen moeten kiezen. Het is graag of niet."
Eerdmans stelde een aantal eisen aan die samenwerking. Zo wil hij dat de overheid minder gaat uitgeven, moet er strenger asielbeleid komen en het belangrijkste voor hem is dat er een lastenverlichting komt voor burgers en ondernemers. "Anders stapt het kabinet maar in de reddingsboot van Jesse Klaver."
In zijn toespraak zei Eerdmans dat hij komende week weer gesprekken over de begroting voert met premier Rob Jetten en minister Eelco Heinen van Financiën. "De gesprekken zijn prima, maar er is geen peil op te trekken."
loading

POPULAIR NIEUWS

302274387_m

Bijna niemand kent deze vorm van intelligentie, terwijl die superbelangrijk is

dc189c9f609ddcd559399790e633c24c45249325

Als je deze gele brief van Justitie krijgt kun je maar beter openmaken

179201354_m

Zie je ineens een sleuteltje op je Android-scherm? Dit is wat het écht betekent

generated-image

Hitte laat asfalt knappen: snelwegen deels dicht, reizigers gewaarschuwd

shutterstock_2300293101

De 5 grootste fouten die mannen heel vaak maken in een relatie

anp260626159 1

Hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland op 26 juni

Loading