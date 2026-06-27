Eerdmans stelt kabinet voor keuze tussen PRO en JA21

JA21-leider Joost Eerdmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. "Met beide blijven samenwerken gaat niet", zei Eerdmans op het congres van zijn partij in Ede.

"Het kabinet kiest nu voor geitenpaadjes op het ritme van de Snollebollekes, van links naar rechts", zei Eerdmans. "Maar ze zullen moeten kiezen. Het is graag of niet."

Eerdmans stelde een aantal eisen aan die samenwerking. Zo wil hij dat de overheid minder gaat uitgeven, moet er strenger asielbeleid komen en het belangrijkste voor hem is dat er een lastenverlichting komt voor burgers en ondernemers. "Anders stapt het kabinet maar in de reddingsboot van Jesse Klaver."

In zijn toespraak zei Eerdmans dat hij komende week weer gesprekken over de begroting voert met premier Rob Jetten en minister Eelco Heinen van Financiën. "De gesprekken zijn prima, maar er is geen peil op te trekken."