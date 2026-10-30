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Zeehondencentrum WEC stelt faillissementsaanvraag voorlopig uit

Samenleving
door anp
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LAUWERSOOG (ANP) - Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) stelt zijn faillissementsaanvraag voorlopig uit. Dat heeft het bestuur van het WEC vrijdagavond bekendgemaakt. Door "overweldigende steun vanuit de samenleving" kan het zeehondencentrum voorlopig doordraaien en rustig zoeken naar "nieuwe mogelijkheden voor de toekomst". De afgelopen drie weken werd 1,3 miljoen euro ingezameld.
Vorige week stelde het centrum de faillissementsaanvraag ook al met een week uit, omdat er nog mogelijkheden werden onderzocht om het financiële tekort van 2,8 miljoen euro te dichten. In de tussentijd zijn er gesprekken geweest met crediteuren en volgens het bestuur is er zicht op een akkoord.
Op 12 oktober kondigde het WEC aan dat het binnen twee weken bankroet zou aanvragen, tenzij er nog zicht kwam op voortbestaan. De schuld is ontstaan door hoger uitgevallen kosten van de nieuwbouw en lagere bezoekersaantallen dan geraamd. Het WEC werd anderhalf jaar geleden geopend in de haven van Lauwersoog. In het centrum is de voormalige zeehondenopvang van Pieterburen gehuisvest.
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