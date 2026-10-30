Chipfabrikant Intel keldert op Wall Street na zwakke verwachting

NEW YORK (ANP) - Intel is vrijdag gekelderd op Wall Street nadat het donderdag kwartaalcijfers heeft gepubliceerd. De Amerikaanse chipfabrikant heeft een zwakke verwachting afgegeven voor het huidige kwartaal en wijst daarvoor naar een vertraging in de markt voor pc's. De chipproducent verloor 28,6 procent.

De koersval van Intel leidde ook tot verliezen bij andere chipbedrijven. Nvidia, AMD, Broadcom, Sandisk, Qualcomm en Micron Technology verloren tot ruim 13 procent.

Amazon verloor na kwartaalcijfers ruim 1 procent. Het tech- en webwinkelconcern boekte in het vorige kwartaal minder omzet en winst dan verwacht. Ook ziet het bedrijf de kapitaalinvesteringen volgend jaar verder stijgen.

Nasdaq

Die resultaten drukten op techgraadmeter Nasdaq, die verloor vrijdag bijna 3 procent tot 25.437,00 punten. De brede S&P 500-index zakte 1,8 procent tot 7580,07 punten. De Dow-Jonesindex, die minder gevoelig is voor koersverliezen in de techsector, sloot 1,1 procent lager op 51.770,31 punten.

Cryptobeurs Coinbase verloor bijna 11 procent na de hack bij Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld. Daarbij zijn voor ongeveer 6,3 miljard dollar aan cryptomunten buitgemaakt. Binance stelt al meer dan het gestolen bedrag aan bedrijfsmiddelen apart te hebben gezet om de gevolgen van de aanval op te kunnen vangen. De Bitcoin zakte 2,5 procent tot ruim 76.800 dollar.

Reddit

Reddit verloor ruim 29 procent. Het socialemediaplatform kelderde na een teleurstellende omzetverwachting voor het huidige kwartaal.

Olieprijzen liepen vrijdag verder op. Een vat Brentolie kostte 2,4 procent meer op ruim 117 dollar per vat. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 1 procent tot 103 dollar per vat. De olieprijzen zijn dit jaar flink opgelopen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Daar profiteerden de Amerikaanse olie- en gasbedrijven Chevron en ExxonMobil van, zij zagen de winst in het afgelopen kwartaal sterk stijgen. Chevron won bijna 2 procent en ExxonMobil sloot ruim 2 procent hoger.