ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chipfabrikant Intel keldert op Wall Street na zwakke verwachting

Economie
door anp
anp301026227 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW YORK (ANP) - Intel is vrijdag gekelderd op Wall Street nadat het donderdag kwartaalcijfers heeft gepubliceerd. De Amerikaanse chipfabrikant heeft een zwakke verwachting afgegeven voor het huidige kwartaal en wijst daarvoor naar een vertraging in de markt voor pc's. De chipproducent verloor 28,6 procent.
De koersval van Intel leidde ook tot verliezen bij andere chipbedrijven. Nvidia, AMD, Broadcom, Sandisk, Qualcomm en Micron Technology verloren tot ruim 13 procent.
Amazon verloor na kwartaalcijfers ruim 1 procent. Het tech- en webwinkelconcern boekte in het vorige kwartaal minder omzet en winst dan verwacht. Ook ziet het bedrijf de kapitaalinvesteringen volgend jaar verder stijgen.
Nasdaq
Die resultaten drukten op techgraadmeter Nasdaq, die verloor vrijdag bijna 3 procent tot 25.437,00 punten. De brede S&P 500-index zakte 1,8 procent tot 7580,07 punten. De Dow-Jonesindex, die minder gevoelig is voor koersverliezen in de techsector, sloot 1,1 procent lager op 51.770,31 punten.
Cryptobeurs Coinbase verloor bijna 11 procent na de hack bij Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld. Daarbij zijn voor ongeveer 6,3 miljard dollar aan cryptomunten buitgemaakt. Binance stelt al meer dan het gestolen bedrag aan bedrijfsmiddelen apart te hebben gezet om de gevolgen van de aanval op te kunnen vangen. De Bitcoin zakte 2,5 procent tot ruim 76.800 dollar.
Reddit
Reddit verloor ruim 29 procent. Het socialemediaplatform kelderde na een teleurstellende omzetverwachting voor het huidige kwartaal.
Olieprijzen liepen vrijdag verder op. Een vat Brentolie kostte 2,4 procent meer op ruim 117 dollar per vat. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 1 procent tot 103 dollar per vat. De olieprijzen zijn dit jaar flink opgelopen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Daar profiteerden de Amerikaanse olie- en gasbedrijven Chevron en ExxonMobil van, zij zagen de winst in het afgelopen kwartaal sterk stijgen. Chevron won bijna 2 procent en ExxonMobil sloot ruim 2 procent hoger.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_5209

Briefje van 100 uit de geldautomaat: mag de bakker het weigeren?

shutterstock_1204200505

Salaris stewardess 2026: wat betalen KLM, Transavia en TUI?

Een kleuter sluipt op zijn tenen door de gang met een vinger tegen de lippen.

Wil je kind niet opruimen of stil zijn? Met deze tijgertruc lukt het wel

IMG_5211

Ratelband zou in Laos van droge noedels leven: zoveel goedkoper is Vientiane echt dan Thailand

SK_Dinner_03-copy-1

Deze Zeeuwse vis zwemt nooit in zee: is dat de toekomst van vis op je bord?

shutterstock_2695635061 abp

Pensioen van ABP? In januari stijgen je belasting en zorgpremie al, je verhoging hoor je pas later

Loading