Zeeland brengt verdeling van zoet en zout water opnieuw in beeld

MIDDELBURG (ANP) - De provincie Zeeland onderzoekt of er nog genoeg zoet water in de grond zit. De provincie brengt opnieuw de verhouding tussen zoet en zout water in kaart. De Zeeuwen deden dat tien jaar geleden al eens en willen nu kijken of het grondwater is veranderd.

De provincies Noord- en Zuid-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Brabant, zeven waterschappen en vijf drinkwaterbedrijven doen ook mee aan het onderzoek, dat vanuit de lucht wordt uitgevoerd. In het Nederlandse kustgebied vindt verzilting plaats, wat betekent dat het zoutgehalte in de bodem en het grond- en oppervlaktewater toeneemt. Dat kan ten koste gaan van zoet (drink-)water.

Voor het onderzoek vliegt een helikopter met een meetapparaat op een hoogte van 70 tot 85 meter in rechte lijnen over hiervoor aangewezen gebieden. Het apparaat zendt een signaal uit, waarmee tot op maximaal 200 meter diepte kan worden bepaald of er zoet of zout water in de grond zit. Naar verwachting worden alle metingen in de zeven provincies dit jaar verricht.

Onttrekkingen grondwater

"Beschikbaarheid van genoeg zoet water is ontzettend belangrijk", zegt de Zeeuwse gedeputeerde Arno Vael (water en klimaatadaptatie, BBB). "In de afgelopen tien jaar zijn er best veel onttrekkingen van grondwater geweest. We zijn benieuwd waartoe dat heeft geleid. Zijn de zoetwaterbellen nog groot genoeg of zijn ze veel gekrompen? Dat laten we onderzoeken. We hebben te maken met lange periodes van droogte, maar ook met periodes van extreme regenval. Zoet water wordt dus ook weer aangevuld. We willen het zoete water dat in de bodem zit op een goede manier beheren."