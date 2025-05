Israël wil Gaza in komende dagen 'met volle kracht' betreden

JERUZALEM (ANP/AFP) - Het Israëlische leger zal Gaza in de komende dagen "met volle kracht" betreden "om de operatie te voltooien". Dat meldt het kantoor van premier Benjamin Netanyahu dinsdag.

"De operatie voltooien betekent het vernietigen van Hamas", stelt Netanyahu. Volgens de premier bestaat er geen scenario waarin Israël de oorlog voortijdig stopzet. "Een tijdelijk staakt-het-vuren is mogelijk, maar we gaan door tot het eind."

Israël kondigde vorige week een intensivering van de militaire operatie aan. Het leger wil gebieden in de Gazastrook bezetten. De huidige bevolking zou naar andere landen moeten vertrekken.

Inwoners opnemen

Volgens Netanyahu is zijn regering op zoek naar landen die de inwoners uit Gaza willen opnemen. "We hebben een kantoor opgezet dat het mogelijk maakt voor ze om te vertrekken, maar we hebben landen nodig die bereid zijn om ze op te vangen", aldus de premier. Hij zei te verwachten dat "ruim 50 procent van de inwoners vertrekt" als ze de optie krijgen.