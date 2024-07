Hoe je stopt met ‘afvallen’ en begint met intuïtief eten

In een wereld die geobsedeerd is door diëten en gewichtsverlies, biedt intuïtief eten een verfrissend alternatief. Deze benadering draait om het herstellen van je relatie met voedsel en het luisteren naar je lichaam. Maar wat houdt intuïtief eten precies in en hoe kun je ermee beginnen? Laten we dit verkennen.

Wat is intuïtief eten?

Intuïtief eten is de tegenpool van diëten. In plaats van strikte regels te volgen en voedselinname te beperken, vertrouw je op je interne signalen van honger, verzadiging en genot om te bepalen wat en hoeveel je eet. Geen enkel voedsel is verboden, en het doel is om vrede te sluiten met eten. Dit concept werd geïntroduceerd door Evelyn Tribole en Elyse Resch in hun boek Intuitive Eating uit 1995 .

De 10 principes van intuïtief eten

Om te beginnen met intuïtief eten, kun je de volgende tien principes in je dagelijkse leven integreren:

1. Verwerp de dieetmentaliteit

Stop met het geloven in diëten en de beloften die ze maken. Herken en verwerp de invloed van dieetcultuur in je leven .

2. Eer je honger

Luister naar je lichaam en geef het de brandstof die het nodig heeft. Honger is een natuurlijke biologische aandrijving die je niet moet negeren .

3. Maak vrede met voedsel

Sta jezelf toe om alle soorten voedsel te eten zonder schuldgevoel. Stop met het categoriseren van voedsel als ‘goed’ of ‘slecht’ .

4. Daag de voedselpolitie uit

Weersta de innerlijke kritiek en de regels die je jezelf oplegt over wat je wel en niet mag eten. Eten is niet moreel goed of slecht; het is gewoon voedsel .

5. Ontdek de voldoening

Geniet van wat je eet. Zoek naar wat je echt lekker vindt en wat je voldoening geeft, zowel fysiek als mentaal .

6. Voel je volheid

Leer de signalen van verzadiging te herkennen en te respecteren. Stop met eten als je je vol voelt, ook al is je bord nog niet leeg .

7. Omgaan met je emoties zonder eten

Zoek naar alternatieve manieren om met je emoties om te gaan. Gebruik geen voedsel om stress, verveling of verdriet te bestrijden. Probeer bijvoorbeeld meditatie, een wandeling of een gesprek met een vriend .

8. Respecteer je lichaam

Aanvaard en respecteer je lichaam zoals het is. Focus op gezondheid en welzijn in plaats van op gewicht en uiterlijk .

9. Beweeg – voel het verschil

Zoek naar fysieke activiteiten die je plezier en voldoening geven in plaats van te focussen op calorieverbranding. Beweging moet leuk en bevredigend zijn .

10. Eer je gezondheid met zachte voeding

Maak keuzes die zowel voedzaam als bevredigend zijn. Luister naar je lichaam en wat het nodig heeft om zich goed te voelen, maar wees ook flexibel en vriendelijk voor jezelf .

Hoe begin je met intuïtief eten?

Het begin kan moeilijk zijn, vooral als je jarenlang diëten hebt gevolgd. Hier zijn enkele tips om je op weg te helpen:

• Begin met kleine stappen: Focus elke dag op een van de tien principes en observeer hoe deze je eetgewoonten en mindset beïnvloeden.

• Wees geduldig: Het vergt tijd om oude gewoonten te doorbreken en nieuwe gewoonten te vormen. Wees geduldig en vriendelijk voor jezelf.

• Zoek ondersteuning: Overweeg om met een intuïtief eten coach of een diëtist te werken die bekend is met deze aanpak om je door het proces te begeleiden.

• Reflecteer regelmatig: Houd een dagboek bij om je voortgang bij te houden en je gedachten en gevoelens over je eetgewoonten te noteren.

Conclusie

Intuïtief eten biedt een duurzame en vriendelijke manier om je relatie met voedsel te herstellen en je gezondheid te verbeteren. Door te luisteren naar je lichaam en de regels van dieetcultuur los te laten, kun je een gezondere en meer bevredigende manier van eten ontdekken. Begin vandaag nog met deze principes en zie hoe intuïtief eten je leven kan transformeren.