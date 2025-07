ARUM (ANP) - In het Friese dorp Arum woedt een zeer grote brand in twee loodsen van een agrarisch bedrijf. Dat bevestigt een woordvoerder van de brandweer Fryslân. De loodsen, die vol staan met stro en machines, kunnen waarschijnlijk niet gered worden omdat ze "volledig in de hens staan", meldt de woordvoerder.

In de buurt van de loodsen staat een tank met diesel die door de brandweer wordt gekoeld. Dat veroorzaakt een "spannende" situatie, aldus de woordvoerder.