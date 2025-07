Persoon met ernstig letsel aangetroffen na aanrijding in Burdaard

BURDAARD (ANP) - In het Friese dorp Burdaard is een persoon met zeer ernstig letsel aangetroffen aan de Iedyk. Dat meldt de politie op X. Rond 00.17 uur kwam de melding binnen. Het slachtoffer is vermoedelijk gewond geraakt bij een aanrijding met een voertuig, waarna de bestuurder waarschijnlijk is doorgereden.

De politie is op zoek naar de bestuurder die in een zwarte auto reed. De politie vermoedt dat het voertuig schade heeft aan de rechterzijde. Er is een actie op Burgernet gestart, aldus de politie op X.