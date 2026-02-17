ECONOMIE
Zeer grote brand in Amsterdamse Ferdinand Bolstraat

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 17 februari 2026 om 6:09
bijgewerkt om dinsdag, 17 februari 2026 om 6:39
anp170226029 1
In Amsterdam is in de nacht van maandag op dinsdag een zeer grote brand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio.
De brand woedt aan de Ferdinand Bolstraat in de wijk De Pijp. Verschillende hulpdiensten zijn opgeroepen, waaronder een traumahelikopter.
De veiligheidsregio waarschuwt mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.
Met onder meer 5 tankautospuiten en 3 hoogwerkers is de brandweer gealarmeerd. Uit onder andere Amstelveen en Aalsmeer is de brandweer om bijstand gevraagd.
