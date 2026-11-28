HAMBURG (ANP) - Het Internationaal Zeerechttribunaal (ITLOS) heeft een eis van Argentinië over de omstreden Falklandeilanden afgewezen. Argentinië, dat de door Groot-Brittannië bestuurde eilanden sinds 1833 claimt, vroeg het tribunaal in Hamburg zich voorlopig te keren tegen een project voor oliewinning in wateren rond de eilanden. Een Britse en een Israëlische onderneming zijn bezig met dit zogenoemde Sea Lion-project.

De Argentijnen en Britten vochten in 1982 een korte maar bloedige oorlog over de eilanden, die door de Argentijnen Las Malvinas worden genoemd. Buenos Aires begon bij het ITLOS een procedure om het project stil te laten leggen. Het zou in strijd zijn met een VN-resolutie die stelt dat de partijen geen unilaterale acties ondernemen zolang het conflict over de soevereiniteit niet is bijgelegd.

De Britten betoogden dat het ITLOS hier niet over gaat. Het tribunaal behandelt maritieme geschillen en niet conflicten over soevereiniteit. Ze kregen gelijk van het tribunaal.