Zeker 20 doden door brand op vrachtschip in China

QINGDAO (ANP/AFP) - Door een grote brand op een vrachtschip in China zijn zeker twintig doden gevallen, melden Chinese staatsmedia. De boot lag voor onderhoud aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao.

Volgens omroep CCTV waren 42 mensen aan boord op het moment dat de brand uitbrak. Zeventien mensen zijn geëvacueerd, van wie er vijf gewond zijn. Vijf mensen worden nog vermist.

De brand aan boord van de Ocean Melody brak aan het einde van de ochtend uit. Die woedde meer dan drie uur. Inmiddels is het vuur geblust, meldt CCTV. Het bulkschip vaart onder Liberiaanse vlag.