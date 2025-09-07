ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zeker 70.000 mensen in Brussel voor pro-Palestijnse betoging

Samenleving
door anp
zondag, 07 september 2025 om 17:53
anp070925092 1
BRUSSEL (ANP/BELGA) - Ongeveer 70.000 mensen hebben in Brussel deelgenomen aan een protestmars voor de Palestijnse zaak en tegen "het Israëlisch-Amerikaanse plan voor etnische zuivering van Gaza". Dit schat de politie van de Belgische hoofdstad. Deelnemende organisaties spreken van meer dan 110.000 demonstranten.
De betoging is de tweede in de stad onder de naam "Rode Lijn voor Gaza". De eerste was 15 juni. Veel betogers waren in het rood gekleed en droegen rode kaarten en spandoeken met teksten over de genocide in de Gazastrook. Ze liepen van het Brusselse Noordstation naar het Jean Reyplein, vlak bij Europese instellingen zoals de vergaderzaal van het Europese Parlement.
De betogers vinden dat de Belgische regering en de Europese Unie "daadkrachtige maatregelen" tegen Israël moeten nemen en niet alleen symbolische.
Vorig artikel

Weeronline: niet eerder zo warm op 7 september in Nederland

Volgend artikel

Piastri accepteert met tegenzin teamorder McLaren

POPULAIR NIEUWS

ANP-413685298

Explosieve chaos dreigt woensdag in heel Frankrijk: Fransen protesteren massaal tegen verlies van 2 van hun 40 vakantiedagen

Scherm­afbeelding 2025-09-07 om 07.44.42

Klaas Dijkhoff zou bij de oude PvdA horen als de VVD niet bestond

ANP-511665720

De seizoenen op aarde lopen flink uit de pas, ontdekken wetenschappers vanuit de ruimte

shutterstock_627309131

Katten kunnen ook dement worden: let op deze 8 signalen

101381920_m

Experts waarschuwen: smartphone voor 13e kan mentale gezondheid levenslang (!) schaden

anp070925057 1

Brekelmans spreekt Yesilgoz tegen: we kunnen GL-PvdA door peilingen niet uitsluiten