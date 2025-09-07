Zeker 70.000 mensen in Brussel voor pro-Palestijnse betoging

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Ongeveer 70.000 mensen hebben in Brussel deelgenomen aan een protestmars voor de Palestijnse zaak en tegen "het Israëlisch-Amerikaanse plan voor etnische zuivering van Gaza". Dit schat de politie van de Belgische hoofdstad. Deelnemende organisaties spreken van meer dan 110.000 demonstranten.

De betoging is de tweede in de stad onder de naam "Rode Lijn voor Gaza". De eerste was 15 juni. Veel betogers waren in het rood gekleed en droegen rode kaarten en spandoeken met teksten over de genocide in de Gazastrook. Ze liepen van het Brusselse Noordstation naar het Jean Reyplein, vlak bij Europese instellingen zoals de vergaderzaal van het Europese Parlement.

De betogers vinden dat de Belgische regering en de Europese Unie "daadkrachtige maatregelen" tegen Israël moeten nemen en niet alleen symbolische.