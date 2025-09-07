ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Piastri accepteert met tegenzin teamorder McLaren

Sport
door anp
zondag, 07 september 2025 om 17:58
anp070925093 1
MONZA (ANP/RTR) - Oscar Piastri accepteerde met tegenzin de teamorder van McLaren om tegen het einde van de Grote Prijs van Italië de tweede plaats terug te geven aan Lando Norris. De Australische kampioenschapsleider was dankzij een trage bandenwissel van zijn Britse teamgenoot opgeschoven naar de positie achter leider Max Verstappen. De teamleiding van McLaren vond dat Norris niet de dupe mocht zijn van een fout bij de monteurs en gaf Piastri de opdracht Norris voorbij te laten gaan.
"Een pitstop is ook onderdeel van het racen, dus ik vond het vreemd", zei Piastri na afloop. "Maar ik heb het geaccepteerd. Tenslotte was Lando sneller in de race."
Norris vond de teamorder op zijn plaats. "Er was gezegd dat we onze posities zouden behouden na de pitstop. Ik deed niks verkeerd in de pitstraat en heb gedaan wat ik kon. Dus ik vond het terecht dat ik de tweede plek terugkreeg."
Vorig artikel

Zeker 70.000 mensen in Brussel voor pro-Palestijnse betoging

Volgend artikel

Italiaanse volleybalsters voor tweede keer wereldkampioen

POPULAIR NIEUWS

ANP-413685298

Explosieve chaos dreigt woensdag in heel Frankrijk: Fransen protesteren massaal tegen verlies van 2 van hun 40 vakantiedagen

Scherm­afbeelding 2025-09-07 om 07.44.42

Klaas Dijkhoff zou bij de oude PvdA horen als de VVD niet bestond

ANP-511665720

De seizoenen op aarde lopen flink uit de pas, ontdekken wetenschappers vanuit de ruimte

shutterstock_627309131

Katten kunnen ook dement worden: let op deze 8 signalen

101381920_m

Experts waarschuwen: smartphone voor 13e kan mentale gezondheid levenslang (!) schaden

anp070925057 1

Brekelmans spreekt Yesilgoz tegen: we kunnen GL-PvdA door peilingen niet uitsluiten