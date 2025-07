Zeker elf mensen neergestoken in supermarkt VS

TRAVERSE CITY (ANP/AFP) - Bij een steekpartij in een Walmart-winkel in de Amerikaanse staat Michigan zijn zaterdag zeker elf mensen gewond geraakt, hebben plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het incident vond plaats in Traverse City, een toeristische stad aan het Michiganmeer. De politie spreekt van een "meervoudig steekincident" en doet onderzoek. Over de toedracht is nog weinig bekend.

Het Munson Medical Center liet via sociale media weten dat elf slachtoffers worden behandeld en dat het ziekenhuis te maken heeft met een "ongewoon hoog aantal patiënten".

De autoriteiten hebben nog geen details vrijgegeven over de toestand van de slachtoffers of over mogelijke motieven van de dader.