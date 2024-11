Honkballers verslaan Panama op officieus WK

GUADALAJARA (ANP) - De Nederlandse honkballers zijn goed begonnen aan het officieuze WK. Oranje maakte tegen Panama een achterstand van 2-7 goed in het Mexicaanse Guadalajara en won met 9-8. Het beslissende punt van het team van bondscoach Evert-Jan 't Hoen kwam pas in een extra tiende inning, na een honkslag van Ray-Patrick Didder.

In 2011 werden de Nederlandse honkballers wereldkampioen. Na die titel introduceerde de wereldhonkbalbond de Premier12, een officieus WK voor de twaalf hoogst geplaatste landen op de wereldranglijst. Oranje strijdt in dit toernooi in het begin vooral voor de A-status, die het vorig jaar verloor bij het EK door voor het eerst in 57 jaar niet de finale te bereiken. Het verlies van de A-status had vooral gevolgen voor de spelers in de Nederlandse hoofdklasse, omdat zij hierdoor geen financiële ondersteuning meer ontvingen. Met extra geld kan Oranje zich ook beter voorbereiden op komende toernooien.

Nederland speelt in de groepsfase nog tegen de Verenigde Staten, Puerto Rico, Mexico en Venezuela. De beste twee teams van de poule plaatsen zich voor de finaleronde.