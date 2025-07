Zeker vier doden in Golf van Suez na kapseizen schip

CAIRO (ANP/AFP) - In de Golf van Suez, een uitloper van het noorden van de Rode Zee, zijn minstens vier mensen om het leven gekomen toen een schip kapseisde. Zo'n twintig mensen raakten gewond. Dat melden Egyptische autoriteiten.

Het betrof een boorschip van de Offshore Shukeir Oil Company (OSOCO). Het vaartuig kapseisde ongeveer driehonderd kilometer ten zuiden van het Suezkanaal, in een gebied dat belangrijk is voor de Egyptische olieproductie in de Rode Zee.

Naar verwachting heeft het incident geen gevolgen voor de scheepvaart in het Suezkanaal.