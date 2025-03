Premier Noord-Macedonië spreekt van zware dag na brand nachtclub

SKOPJE (ANP/RTR) - De Noord-Macedonische premier Hristijan Mickoski spreekt na de dodelijke brand in een nachtclub van een "zware en zeer verdrietige dag" voor het land. "Het verlies van zoveel jonge levens is onherstelbaar", schrijft hij op Facebook. "De pijn van familie, geliefden en vrienden is onmeetbaar."

De brand in Kocani kostte zeker 51 mensen het leven. Meer dan honderd mensen raakten gewond, maakte minister van Binnenlandse Zaken Pance Tokovski bekend na een bezoek aan de club. Volgens hem werd de brand veroorzaakt door een vuurwerkmachine die gebruikt werd tijdens een concert. Op een video is te zien dat twee machines witte vonken in de lucht schieten en dat het plafond daardoor in brand vliegt.

Er waren meer dan duizend mensen, vooral jongeren, aanwezig in de nachtclub toen de brand uitbrak. Onder de gewonden zijn volgens Noord-Macedonische media ook minderjarigen. Enkele tientallen gewonden zijn met helikopters overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Skopje, omdat het plaatselijke ziekenhuis niet genoeg capaciteit had om iedereen op te vangen. Skopje ligt op zo'n 100 kilometer van Kocani.