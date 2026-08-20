ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zeldzaam korhoen gered uit Belgische veenbrand

Samenleving
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 18:40
anp200826184 1
LUIK (ANP/BELGA/DPA) - De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit een gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Dat heeft het kabinet van de gouverneur van Luik gemeld.
De brandweer heeft het dier gevangen en overgebracht naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur, in het bijzonder in de Hoge Venen. Sinds tien jaar loopt er een project van de Universiteit van Luik, onder meer door vogels uit Zweden uit te zetten. Het korhoen werd zo het symbool van de Hoge Venen. Door de natuurbrand is het leefgebied van de populatie zwaar aangetast.
Volgens de omroep RTBF, die een medewerker van het project interviewde, droegen dertien korhoenders een gps-zender. Van de helft van hen ontbreekt momenteel ieder spoor.
De natuurbrand raakt wel steeds meer onder controle.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2781959073

Darmkanker: deze signalen mag je niet negeren

im-74597637

Natalie Harp: Trumps ‘blonde menselijke printer’ of 'fopspeen' staat plots in de schijnwerpers

307065118_m

Hoe laat ontbijt jij? Dit tijdstip wordt gelinkt aan een langer leven

ANP-441460116

Harry en Meghan verlaten Hollywood met hangende pootjes

ANP-565823431

Zo kun je dit weekend gratis de GP van Zandvoort kijken

artikel_17856_afbeelding

123Auto: garages vragen soms het dubbele voor exact dezelfde klus

Loading