Zeldzaam korhoen gered uit Belgische veenbrand

LUIK (ANP/BELGA/DPA) - De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit een gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Dat heeft het kabinet van de gouverneur van Luik gemeld.

De brandweer heeft het dier gevangen en overgebracht naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur, in het bijzonder in de Hoge Venen. Sinds tien jaar loopt er een project van de Universiteit van Luik, onder meer door vogels uit Zweden uit te zetten. Het korhoen werd zo het symbool van de Hoge Venen. Door de natuurbrand is het leefgebied van de populatie zwaar aangetast.

Volgens de omroep RTBF, die een medewerker van het project interviewde, droegen dertien korhoenders een gps-zender. Van de helft van hen ontbreekt momenteel ieder spoor.

De natuurbrand raakt wel steeds meer onder controle.