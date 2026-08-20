Een verborgen patroon in je speeksel kan je risico op darmkanker voorspellen

Een darmonderzoek staat bij weinig mensen bovenaan het lijstje van favoriete bezigheden. Maar als het aan Zuid-Koreaanse wetenschappers ligt, kan het opsporen van maag- en darmkanker in de toekomst misschien een stuk aangenamer. Een beetje speeksel uit je mond zou mogelijk al belangrijke aanwijzingen kunnen geven.

Onderzoekers van de Yonsei University ontdekten dat mensen met maag- of darmkanker een opvallende microbiële vingerafdruk hebben. Bacteriën die normaal gesproken vooral in de mond voorkomen, blijken bij kankerpatiënten vaker ook diep in het maag-darmkanaal terecht te komen.

Voor het onderzoek werden speeksel- en ontlastingsmonsters van 507 mensen onderzocht. Daaronder waren 77 patiënten met maagkanker en 86 met darmkanker. Ook deden gezonde mensen en patiënten met stofwisselingsziekten zoals diabetes type 2 en hoge bloeddruk mee.

Van mond naar darmen

De onderzoekers keken hoeveel dezelfde bacteriën bij één persoon zowel in de mond als in de ontlasting voorkwamen. Bij patiënten met maag- of darmkanker bleek die overlap duidelijk groter dan bij gezonde deelnemers.

Opvallend genoeg werd hetzelfde effect niet gevonden bij mensen met stofwisselingsproblemen. Dat wijst erop dat het verschijnsel mogelijk specifiekere informatie over kanker bevat.

Maar het interessantste kwam daarna. Met alleen informatie uit speekselmonsters konden computermodellen patiënten met kanker onderscheiden van gezonde proefpersonen. Voor darmkanker waren die resultaten volgens de onderzoekers zelfs nauwkeuriger dan sommige bestaande screeningsmethoden.

Geen gedoe meer met ontlasting?

Een veelgebruikte eerste test voor darmkanker zoekt naar onzichtbare hoeveelheden bloed in ontlasting. Handig, maar niet perfect. Niet iedere tumor of voorloper bloedt, terwijl bijvoorbeeld aambeien juist voor bloed kunnen zorgen zonder dat er kanker aanwezig is. Daardoor zijn zowel fout-negatieve als fout-positieve uitslagen mogelijk.

En praktisch gezien zullen veel mensen waarschijnlijk liever hun mond spoelen dan thuis een ontlastingsmonster verzamelen.

Toch kan de coloscopie nog niet de deur uit. De nieuwe methode bevindt zich nog in de onderzoeksfase en moet eerst bij veel meer mensen worden getest.

Ook weten wetenschappers nog niet waarom mondbacteriën vaker in de darmen van kankerpatiënten voorkomen. Dragen die bacteriën bij aan het ontstaan van kanker of zorgt de ziekte er juist voor dat ze zich gemakkelijker in de darm kunnen vestigen? Dat moet vervolgonderzoek uitwijzen. Maar als de resultaten standhouden, zou de mond in de toekomst zomaar een verrassend eenvoudige plek kunnen worden om naar darmkanker te zoeken.