DEN HAAG (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelenski is aangekomen in het gebouw van de Tweede Kamer. De delegatie kwam aan de zijkant van het gebouw aan in een geblindeerde auto.

Rond 16.00 uur spreekt hij het parlement toe in de plenaire zaal, waar ook Eerste Kamerleden bij aanwezig zijn.

De president werd uitgenodigd door de Tweede Kamer, na een verzoek daartoe van GroenLinks-PvdA.