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Zelensky: Belarus moet signaalversterkers voor drones verwijderen

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 juni 2026 om 2:09
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KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky geeft Belarus, een bondgenoot van Rusland, een week de tijd om zijn signaalversterkers in de buurt van de Oekraïense grens weg te halen. Volgens Zelensky gebruikt het buurland die apparatuur om Rusland te helpen bij het uitvoeren van aanvallen op doelwitten in zijn land. "Als ze de apparatuur niet weghalen, dan doen we het zelf."
De Oekraïense president zei dit tijdens een persconferentie in Kyiv, tijdens een bezoek van de Hondurese president Nasry 'Tito' Asfura. De president had het over relaissystemen die op communicatietorens in twee Belarussische grensregio's zijn geïnstalleerd. Het Russische leger zou de signaalversterkers gebruiken bij aanvallen op Oekraïne vanaf Belarussisch grondgebied.
"Als president Aleksandr Loekasjenko echt geen deel wil uitmaken van de oorlog, laat hem dan die apparatuur weghalen en uitschakelen", aldus Zelensky.
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