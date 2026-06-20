Dode bij treinongeluk boven Londen was de machinist

BEDFORD (ANP) - Het dodelijke slachtoffer bij het treinongeluk bij het Britse Bedford op vrijdag blijkt de machinist te zijn van een van de twee treinen die op elkaar botsten. Dat heeft de Britse vakbond voor de transportsector, RMT, bevestigd tegen de Britse zender Sky News.

Het ongeval gebeurde ten noorden van Londen. Er zijn 89 gewonden gevallen, aldus Sky News.

Bij het ongeluk waren twee treinen betrokken die onderweg waren naar het treinstation Londen St Pancras, zei treinbedrijf East Midlands Railway.

Volgens spoorwegexpert Tony Miles reden beide treinen op hetzelfde spoor in dezelfde richting. "Waarschijnlijk is een van de treinen om de een of andere reden tot stilstand gekomen, mogelijk gestopt bij een sein, en reed de andere trein er vanachter tegenaan", zei hij tegen Sky News.