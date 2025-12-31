ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky benadrukt in nieuwjaarsboodschap 'hoop en vertrouwen'

Samenleving
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 20:37
anp311225163 1
KYIV (ANP/DPA) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in zijn nieuwjaarsboodschap zijn vertrouwen in vrede in Oekraïne benadrukt. "We geloven in vrede, zullen ervoor vechten en ervoor werken."
Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door "de loyaliteit en standvastigheid, de principes en het dagelijkse werk van de Oekraïners", schreef Zelensky op Facebook en X. "Dit jaar was mogelijk dankzij onze verdedigers." Hij dankte iedereen die "voor Oekraïne en voor vrijheid en waardigheid" heeft gestreden.
De Oekraïners gaan samen verder "met wat ons verbindt: ervaring en herinnering, onze moedertaal, hoop en geloof", aldus Zelensky in de berichten, waarbij hij een foto plaatste waarop hij samen met zijn vrouw Olena voor een versierde kerstboom staat.
De toon van de toespraak stond in contrast met die van de Russische president Vladimir Poetin, die in zijn nieuwjaarsboodschap zijn vertrouwen in de Russische overwinning in de oorlog in Oekraïne uitsprak.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 516587105

Hoeveel oliebollen of appelflappen moet je eten om een kilo aan te komen?

bedbugs-matress-seam-close-photo-600nw-2644077807

Onzichtbare indringers: wat bedwantsen en zilvervisjes zeggen over je gezondheid

anp 516415884

Traditie: waarom er elk jaar een schaal oliebollen op tafel staat tijdens oud en nieuw

senior-koppel-dat-computer-gebruikt-en-aantekeningen-maakt-tijdens-het-analyseren-van-hun-huisfinancien

2026 wordt voor veel mensen met pensioen een bijzonder goed jaar

91985960 l

Tip voor vannacht: maak een video van je dronken tiener

anp311225118 1

Opschepper: Poetin in nieuwjaarstoespraak: Rusland zal de oorlog winnen

Loading